Inició la última etapa de la Campaña Antártica de Verano



Luego de concluir las operaciones de reaprovisionamiento junto al buque logístico ARA “Patagonia” (LGPA), el rompehielos ARA “Almirante Irízar” (RHAI) y el aviso ARA “Puerto Argentino” (AVPA) partieron desde Ushuaia dando inicio la tercera y última etapa de la Campaña Antártica de Verano 2025/26.

El cierre de la CAV 2025/26 será supervisado por el Comandante Conjunto Antártico (COCOANTAR), Contraalmirante Maximiliano Mangiaterra, quien se encuentra a bordo del “Irízar” acompañado por el Comandante del Componente Naval del COCOANTAR, Capitán de Navío Enrique Marcelo Ballerini.



Tareas

Durante su travesía por el continente blanco, la unidad llevará a cabo tareas de reabastecimiento en las Bases Antárticas Conjuntas (BAC) permanentes San Martín, Esperanza y Carlini, además de realizar el cierre de los establecimientos temporarios Brown y Primavera.

Para las bases mencionadas, el RHAI transporta 65 toneladas de víveres, herramientas, material científico y de construcción, junto con 260 tambores y tubos de gasoil antártico (GOA), gas y aceites.

También traslada a la dotación entrante de la BAC San Martín que reemplazará a la que invernó en 2025, y a integrantes de la Dirección Nacional del Antártico, entre los que se encuentra su Directora, Diplomática Cynthia Liliana Hotton.

Por su parte, el AVPA finalizará el reaprovisionamiento en la BAC Petrel, la cual se viene reestructurando durante las últimas campañas con el objetivo de establecerla como la principal entrada logística Argentina a la Antártida.

Asimismo, luego de la zarpada de las unidades que operarán en la Antártida, el “Patagonia” puso proa hacia Puerto Belgrano tras concluir su misión logística, donde prevé llevar a cabo una etapa de adiestramiento junto a otras unidades de la Flota de Mar.