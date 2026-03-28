ALCAIDÍA - INCENDIO - TRELEW

Incendio en la Alcaidía de Trelew


En horas de la madrugada, un incendio se desató en la Alcaidía de Trelew, en el pabellón 4, lo que generó un importante despliegue de emergencia, entere fuerzas de seguridad, bomberos y ambulancias, en medio de un clima de tensión en la zona.

El incendio en el interior de alcaidía local generó un importante despliegue de emergencia en la zona.

El fuego habría comenzado en el interior del pabellón 4, aunque por el momento no se han establecido con precisión las causas que lo originaron.
Personal de bomberos trabajó en el lugar para sofocar el incendio y prevenir que se propague a otras dependencias de la cárcel.

Bomberos de Trelew trabajaron por varias horas para controlar las llamas.

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