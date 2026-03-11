Historia en la NBA: Adebayo superó a Kobe y logró la segunda mayor marca en un partido



El ala-pívot estadounidense Edrice Adebayo, más conocido como Bam Adebayo, se convirtió este martes en el segundo máximo anotador de un partido de la Liga Nacional de Basquetbol de Estados Unidos (NBA) con 83 puntos.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el baloncestista de los Miami Heat se lució en el duelo ante los Washington Wizards, no solo por el triunfo de su equipo por 150-129, sino por haber anotado 83 tantos, cifra que lo dejó por delante del histórico Kobe Bryant (81) y lo colocó por detrás del legendario Wilt Chamberlain, quien alcanzó los 100 puntos en un encuentro regular.

Todo comenzó con una actuación increíble en el primer cuarto, donde el deportista nacido en Nueva Jersey anotó 31 puntos. Lejos de conformarse con la impresionante cifra, llegó a la mitad del cotejo con 43 unidades, situación que palpitó la histórica noche que se presenciaría en Miami.

Para el tercer periodo, Adebayo llevaba anotado 62 unidades y en el último parcial marcó otros 21 para alcanzar los 83 porotos, desplazar a Kobe Bryant al tercer lugar y volver locos a los fanáticos presentes en el estadio. Con 20/43 en tiros de campo, 36/43 tiros libres, 9 rebotes y 3 asistencias, Bam concretó un partido que quedará marcado en los anales de la historia de la NBA y con un récord muy difícil de superar.

Máximos anotadores en un partido de NBA

Wilt Chamberlain 100 pts.

Bam Adebayo 83 pts.

Kobe Bryant 81 pts.

Luka Doncic 73 pts.

Wilt Chamberlain 73 pts.

David Thompson 73 pts.

Wilt Chamberlain 72 pts.

Elgin Baylor 71 pts.

David Robinson 71 pts.

Donovan Mitchell 71 pts.

Damian Lillard 71 pts.