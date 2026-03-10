Groenlandia registró en enero las temperaturas más altas cálidas de toda su historia

Mientras varias regiones del planeta son golpeadas por la ola polar, Nuuk, la capital de Groenlandia atraviesa unos días anormales. De acuerdo con el Instituto Meterorológico de Dinamarca, la ciudad registró una temperatura media mensual de 0,1 °C, nada menos que 7,8 °C por encima del promedio para el mes de enero de las últimas tres décadas.

De acuerdo con este registro, la temperatura se posicionó un 1,4 °C más por encima del récord anterior, que databa de 1917, hace 109 años. En este sentido, la bahía de Disko, el promedio de enero fue de -1,6 °C, es decir 1,3 grados más que en 1929, y 11 grados más calidos que lo esperado para el mes de enero.

Según los expertos, esto se debe a una entrada de aire más cálido, que trae temperaturas más suaves durante uno o dos días. Sin embargo, en esta oportunidad, el calor prolongado sobre Groenlandia no sería más que una muestra de los cambios que está padeciendo el planeta.

De hecho, la región ártica es la más vulnerable al avance del calentamiento global, dado que se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta desde 1979. Esto lleva a más récords de calor en lugares donde la temperatura es extremadamente fría.

Las consecuencias del cambio climático en Groenlandia

Dentro de las principales consecuencias del impacto del cambio climático sobre el extenso territorio de Groenlandia son la erosión costera, el derretimiento del permafrost y la disminución del espesor del hielo marino.

En los últimos años, diferentes estudios demostraron que la región perdió suficiente hielo como para añadir 1,27 centímetros de agua a los mares del mundo. Pero lo más alarmante es que de producirse un deshielo completo, el nivel del mar podría aumentar alrededor de 7,6 metros en todo el mundo.

Sin embargo, las consecuencias del deshielo no solo abarcan lo ambiental, sino que también afecta a la estabilidad climática global y al bienestar humano, aumentando el riesgo de inundaciones y la liberación de metano.

Mientras el nivel del mar sube en todo el planeta, podría bajar en Groenlandia: cuáles serían las posibles causas

El aumento de las temperaturas globales empuja el nivel del mar hacia arriba en casi todo el planeta. Sin embargo, en Groenlandia ocurre un fenómeno opuesto que desconcierta y alerta a la ciencia climática.

Mientras el deshielo avanza a ritmo récord, el nivel del mar alrededor de la isla autónoma no sube, sino que desciende. Esta paradoja no implica alivio climático, sino una nueva señal de desequilibrio.

Además, los investigadores advierten que este proceso tendrá impactos concretos sobre zonas costeras, rutas marítimas, pesca e infraestructuras.