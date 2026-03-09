Ferraro sin filtro



El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) consideró este lunes que Javier Milei «y su círculo más íntimo» están «hasta las bolas» respecto de la causa de la criptomoneda $LIBRA, luego que se diera a conocer un borrador del contrato que el presidente habría firmado con Hayden Davis, promotor del token.

En ese sentido, el legislador, quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA durante el año pasado, apuntó contra el fiscal y el magistrado de la causa: «La actitud de (Eduardo) Taiano y del propio juez federal (Marcelo) Martínez de Giorgi es muy grave, porque está claro que acá está habiendo encubrimiento».

«Cada vez que vemos las pruebas que van a apareciendo y que, a su vez, también estaban en el informe final de la Comisión Investigadora, muestran que Javier Milei y su círculo más íntimo están hasta las bolas», enfatizó en diálogo con Radio 10.