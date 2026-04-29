Jacqueline deja su banca



La diputada provincial de Despierta Chubut, Jacqueline Caminoa, confirmó públicamente que presentará su renuncia a la banca legislativa por razones familiares y buscó despejar especulaciones sobre un eventual distanciamiento político del gobernador de Nacho Torres.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora aseguró que su relación con el mandatario provincial “está intacta” y remarcó que seguirá respaldando la gestión desde fuera de la función pública.