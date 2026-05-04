Recuperan tierras usurpadas en la meseta



Una comisión de la Fiscalía de Puerto Madryn recorrió durante varios días la meseta para intervenir de manera directa en distintos conflictos denunciados por vecinos. El equipo encabezado por el funcionario Mauricio Baigorria, del cual participaron policías, viajó 1.869 kilómetros y trabajó en Telsen, Gan Gan, Gastre, Laguna Fría y Chacay Oeste. En cada punto se realizaron entrevistas, relevamientos y diligencias vinculadas a denuncias, logrando avanzar en la resolución de distintos conflictos.

Entre las medidas más relevantes, se concretó un allanamiento en el que se recuperaron numerosos animales y un predio usurpado de 4.000 hectáreas. Además, durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, en el marco de investigaciones vinculadas a abigeato y amenazas.

En Gastre también se llevaron adelante diligencias vinculadas a un basural a cielo abierto que había sido objeto de reiterados reclamos vecinales sin respuesta.