Cómo quedan las jubilaciones este mes
El Gobierno oficializó el aumento de 3,38% para mayo de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la ANSES. Es por la fórmula de movilidad jubilatoria, que sigue la inflación y que fue implementada por el DNU 274/24.
Además, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES que cobran hasta un haber mínimo percibirán el bono de $70.000.
“La suma se otorga para mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”, remarcaron desde el Gobierno al momento de oficializar el extra.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en mayo
Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. Con el 3,38% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en mayo de la siguiente manera:
- La jubilación mínima: $393.174,10. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $463.174,10.
- La jubilación máxima: $2.645.689,38;
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $314.539,28;
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $275.221,86.
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $179.859,20.
Pagos ANSES con aumento: cuándo cobran jubilados y pensionados en mayo
Según el cronograma de pagos confirmado de la ANSES para mayo 2026, se cobrará en las siguientes fechas según terminación del DNI:
Pensiones no contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio
Jubilaciones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde mayo
La AUH y otras asignaciones subirán también 3,38%, dada la inflación en marzo que reportó el INDEC. Así quedarán desde mayo de la siguiente manera:
- La Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.285,31.
- La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $141.285,31.
- La Asignación por Hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $70.862,64 para el primer escalón de ingresos.