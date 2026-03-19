Entró violentamente a robar en una vivienda y fue detenido



Un hombre fue despertado a golpes con un caño por un ladrón que había ingresado a su vivienda en calle Cerro Centinela de la ciudad de Trelew. Sucedió esta madrugada luego de la 1, logró ingresar forzando la puerta de ingreso del lugar. Luego golpeó al propietario con un tubo de acero (caño de pileta) exigiéndole dinero mientras juntaba diversos aparatos electrónicos sobre la mesa.

La víctima luego de ser golpeado escapó y lo dejó en su vivienda para ir hasta la subcomisaría de barrio Inta a denunciar el hecho. Rápidamente los efectivos concurrieron al lugar y encontraron al malviviente revisando la casa.

Ante la voz de “alto policía” el mismo hizo caso omiso e intentó darse a la fuga, siendo interceptado en el interior de la vivienda por los agentes. Quedó detenido, tiene 38 años.

Fuente: Jornada