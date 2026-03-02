Encapuchados y armados asaltaron una vivienda en Puerto Madryn

Un grupo de delincuentes encapuchados y armados protagonizó un violento robo domiciliario en el barrio Solonas de Puerto Madryn. El hecho ocurrió el domingo por la noche en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Maqui y Cortaderas alrededor de las 22:00 horas.

Según relataron los testigos, tres sujetos saltaron el portón de la propiedad, forzaron la puerta de ingreso e irrumpieron en la casa mientras la familia se encontraba en el interior. Los asaltantes redujeron a los moradores, los amordazaron con alambre y permanecieron cerca de 40 minutos dentro del domicilio.

Los ladrones actuaron con guantes y vestimenta deportiva oscura y se comunicaron entre sí mediante un handy. Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon en la camioneta de la damnificada.

De acuerdo con información revelada por Canal 12, la Policía confirmó que en el asalto participaron tres personas encapuchadas y armadas. Durante la mañana de este lunes, los efectivos encontraron el vehículo, una camioneta Volkswagen Taos, utilizado en la huida con la documentación pertinente y algunas pertenencias en su interior.

Entre los bienes sustraídos, las autoridades confirmaron el robo de una placa de DJ marca Pioner, un teléfono celular marca Motorola, un teléfono celular marca iPhone, una billetera con documentación del rodado y dinero en efectivo por un total de 1.900 dólares.

Según informó el segundo Jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, César Avendaño, tras el violento episodio, se montó un operativo cerrojo conjunto con las comisarías aledañas durante toda la noche. Sin embargo, no se pudo dar con los responsables.

Además, destacó que los delincuentes «le habrían errado con el dato», ya que pedían por una caja fuerte que en esa casa era inexistente.

Fuente: Canal12