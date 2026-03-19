En Trevelín esperan una exitosa temporada de tulipanes

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, junto a la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, visitaron el campo de cultivo de Tulipanes Patagonia, donde actualmente se encuentran finalizando las tareas de cosecha de bulbos tras una temporada muy positiva.

Durante la recorrida, Figueroa explicó que dialogaron con los responsables del emprendimiento acerca de los resultados de esta nueva cosecha, destacando que “los bulbos plantados en 2025 lograron adaptarse correctamente al suelo y al clima de la región, floreciendo con muy buenos resultados”. Además, puso en valor el trabajo sostenido que realiza la familia Ledesma al frente del campo de tulipanes.

Expectativas

Asimismo, señaló que para la próxima temporada el establecimiento apostará a mantener la misma superficie cultivada, pero con una mayor cantidad de flores, incorporando además nuevos servicios pensados para mejorar la experiencia del visitante y contemplar las distintas necesidades de quienes llegan a conocer este atractivo turístico.

En cuanto a la temporada 2026, la funcionaria mencionó que “aún no hay una fecha definida de apertura, ya que esto dependerá de las condiciones climáticas del invierno”. Informó además que, una vez establecida, será comunicada a través de los canales oficiales de Tulipanes Patagonia, de la Secretaría de Turismo de Trevelin y de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

Potencial turístico

El campo de tulipanes se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la región, generando un fuerte impacto en la actividad turística local. Cada temporada, miles de visitantes llegan desde distintos puntos del país y del mundo para contemplar este paisaje único al pie de la cordillera, posicionando a Trevelin como un destino reconocido internacionalmente.

El cultivo cuenta con una amplia variedad de tulipanes, entre los que se destacan: Angelique, Ad Rem, Strong Gold, Triple A, Kingsblood, Hocus Pocus, Ile De France, Inzell, Maureen, La Courtine, Dordogne, Renown, Menton, Sevilla, Rosario, Silentia, Leen Van Der Mark, Monte Carlo, Rococó, Sancerre, Shirley, Scheeper, Saigon, Curry, Yokohama, Barcelona y Queen of Night, entre otras variedades que conforman el colorido paisaje que cada primavera distingue a Trevelin.

La diversidad de especies y la magnitud del cultivo hacen del campo de Tulipanes Patagonia una experiencia única que continúa fortaleciendo la identidad turística de la región y proyectando a Trevelin como uno de los destinos más visitados de la Patagonia.