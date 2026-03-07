En el ACA preparan una guía turística de la Ruta Nacional 3



Se inició un nuevo capítulo del trabajo conjunto entre la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y el Automóvil Club Argentino (ACA), para la elaboración de una nueva guía turística dedicada a la Ruta Nacional 3.

Para esto, el 26 de febrero el equipo técnico de cartografía del ACA inició el recorrido de relevamiento georreferenciado de las localidades, servicios al viajero, atractivos y el estado general de ese eje vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El recorrido, que continuará hasta el 16 de marzo, comenzó en la capital argentina, pasando luego por las localidades bonaerenses de San Miguel del Monte, Gorchs, Las Flores, Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, Bahía Blanca y Carmen de Patagones; seguidas de las rionegrinas Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas y Sierra Grande; también Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut; Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y Río Gallegos, en Santa Cruz; y San Sebastián, Río Grande, Ushuaia y Lapataia en Tierra del Fuego.

La futura publicación pondrá en valor los atractivos naturales, culturales y productivos que se despliegan a lo largo de la ruta mencionada, consolidándose como producto turístico integral y fortaleciendo su posicionamiento tanto en el mercado interno como internacional.