En Brasil eligieron al Cerro Catedral como el mejor centro de esquí de América Latina

El Cerro Catedral fue elegido como el mejor centro de esquí de América Latina en el premio “Lo Mejor de Viaje & Turismo”, organizado por la Editora Abril de Brasil y definido por votación del público.

La distinción corresponde a la 21ª edición del certamen, que reunió 11.890 votantes entre julio y septiembre de 2025, una cifra récord para el evento. La ceremonia de entrega del premio se realizará próximamente en Río de Janeiro.

Agradecimientos

Para el secretario de Turismo de Bariloche y presidente del EMPROTUR, Eric Guzmán, el reconocimiento vuelve a reflejar el posicionamiento que tiene el destino en el mercado brasileño, uno de los principales emisores de turistas hacia la ciudad durante el invierno.

En ese sentido, sostuvo que “este premio confirma que Bariloche sigue siendo uno de los destinos de nieve más valorados por el público brasileño. Es el resultado de muchos años de promoción, de inversión en infraestructura y de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado”.

Guzmán remarcó además el trabajo de promoción internacional que se viene impulsando desde el EMPROTUR, especialmente en Brasil, con presencia en ferias, acciones comerciales y campañas de posicionamiento del destino en el mercado regional.

El centro de esquí

El reconocimiento llega además en un momento en que el centro de esquí atraviesa un proceso sostenido de mejoras en infraestructura y servicios, con incorporación de nueva maquinaria para el pisado de pistas, ampliación del sistema de nieve técnica y modernización de distintos sectores de la montaña.

El Cerro Catedral es hoy el centro de esquí más grande del hemisferio sur, con más de 1.200 hectáreas esquiables y más de 100 kilómetros de pistas, lo que permite ofrecer alternativas para todos los niveles de práctica. La montaña cuenta con sectores pensados para quienes se inician en el esquí o el snowboard, áreas intermedias para quienes buscan progresar en la práctica y también pistas y fuera de pista que atraen a esquiadores más experimentados.

A esto se suma una red de medios de elevación de gran capacidad, que permite distribuir a los visitantes en distintos sectores de la montaña y sostener un importante movimiento durante los meses de temporada alta. Esta infraestructura es uno de los factores que permiten que Catedral reciba cada invierno a miles de turistas sin perder calidad en la experiencia en pista.

Otro de los aspectos que se destacan en los últimos años es el desarrollo del sistema de nieve técnica, con cañones que permiten reforzar la cobertura de nieve en sectores clave del centro de esquí. Esta tecnología aporta mayor previsibilidad para la temporada, ya que permite garantizar condiciones esquiables incluso cuando las nevadas naturales son menores.

La incorporación de nueva maquinaria para el pisado de pistas también forma parte de las mejoras que se vienen implementando para optimizar el estado de la nieve y ofrecer mejores condiciones para la práctica de los deportes invernales.

Sin embargo, uno de los rasgos que distingue a Catedral dentro de la región es su cercanía con la ciudad. En pocos minutos es posible pasar de la montaña al centro de Bariloche, lo que permite combinar la experiencia de esquiar con la amplia oferta turística urbana.

Su ubicación facilita que quienes visitan el destino puedan disfrutar no solo de la nieve, sino también de la gastronomía local, las chocolaterías, las excursiones lacustres, las cervecerías artesanales y distintas actividades de naturaleza y aventura que forman parte de la propuesta turística de la ciudad.

Por ese motivo, el centro de esquí funciona como una puerta de entrada a una experiencia turística más amplia, donde la montaña se integra con todo lo que ofrece Bariloche como destino.