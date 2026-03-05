El Irízar reabasteció a la Base Antártica Conjunta Marambio



El rompehielos ARA “Almirante Irízar” finalizó las tareas de reabastecimiento en la Base Antártica Conjunta Marambio. Durante casi una semana de arduo trabajo, se transportaron desde el buque hacia la base combustible, víveres y carga general y se realizó el repliegue de personal.

También se desembarcó a las dotaciones salientes de las Bases Antárticas Conjuntas Belgrano II y Orcadas, quienes culminaron sus invernadas y serán replegados vía aérea a Buenos Aires.

Los trabajos se llevaron a cabo en coordinación con el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) con aeronaves Sea King pertenecientes a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros con asiento en la Base Aeronaval Comandante Espora.

La Base Antártica Conjunta Marambio se encuentra ubicada en la isla que lleva su mismo nombre sobre el Mar de Weddell y está construida sobre una meseta a unos 200 metros sobre el nivel del mar. Debe su nombre a Gustavo Argentino Marambio, pionero de la Aviación argentina sobre el sector antártico y fue fundada el 29 de octubre de 1969.

