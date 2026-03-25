Detenido por intento de robo en una vivienda



Un individuo que, junto a otro, había saltado un cerco perimetral para robar en una vivienda, quedó detenido en Comodoro Rivadavia. Al pedirles que se detengan, uno de ellos sacó un arma y apuntó a un policía. Al ver que no disparó, lograron reducirlo en la intersección de las calles Carlos Gardel y Rincón del Paraíso.

Según relataron fuentes policiales “un empleado policial, en circunstancias que circulaba en su vehículo particular, observó a unos sujetos, saltar cerco perimetral de una vivienda ubicada en Avenida Roca del Quirno Costa, es por ello que detiene la marcha del vehículo y da la voz de alto, comienza a la persecución de los mismos logrando interceptar en Carlos Gardel y Rincon del Paraiso, a un sujeto el cual exhibe un arma de fuego y apunta al empleado policial, uniformado”, indican.

Y agregan: “al observar que no se producen disparos, logra reducirlo. Se procede a la detención de F. G (24 años), secuestro del arma tipo pistola, con faltantes piezas y numeración limada. Sin cargador ni cartuchos a bala”, concluyen.