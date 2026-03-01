Detectan un caso de influenza aviar en la reserva ecológica Costanera Sur de Buenos Aires



El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto de Zoonosis «Luis Pasteur» detectaron un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5] en aves silvestres en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esto coincide con los casos detectados durante la presente semana en General Madariaga, Ranchos y Lobos, en la provincia de Buenos Aires.

En este marco, el organismo sanitario nacional, junto al Ministerio de Salud de la Nación y las dependencias de Ambiente y Salud de la Ciudad de Buenos Aires, llevarán a cabo actividades de rastrillaje y monitoreo en parques que cuenten con cuerpos de agua en la jurisdicción, donde se recolectarán muestras para determinar la circulación del virus y efectuar las medidas de control sanitario correspondientes.

La enfermedad

La IAAP es una enfermedad viral contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres (principalmente especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes). Dado su potencial zoonótico, puede transmitirse a las personas, aunque es poco habitual; las infecciones pueden producirse por contacto directo frecuente con aves infectadas o superficies contaminadas con el virus, pero no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevos.

Ante este hallazgo, es fundamental que todas las personas que frecuentan parques, plazas y reservas de CABA eviten el contacto directo con aves silvestres. Es importante aclarar que las palomas y gorriones presentan muy baja susceptibilidad al virus y no cumplen un rol significativo en su transmisión.

En caso de observar mortandad en aves silvestres (3 ejemplares o más) o signos clínicos compatibles con IAAP –como sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria–, se deberá notificar al SENASA o informar de inmediato al personal guardaparques, en caso de que se trate de un área protegida. Una actuación temprana permite implementar medidas de control sanitario oportunas y reducir el riesgo de diseminación del virus.

Las notificaciones pueden efectuarse en la oficina más cercana del SENASA (por teléfono o personalmente); por WhatsApp, al (11) 5700 – 5704; escribiendo un correo electrónico a: [email protected]; o través del Formulario Avisá al SENASA, disponible en el sitio web oficial. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la línea 147 de atención ciudadana.