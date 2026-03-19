Denuncian que Israel asesinó a dos familias en Cisjordania

La ONU denunció que, en un solo día, Israel ejecutó a 13 miembros de dos familias, incluidos niños con discapacidad en Cisjordania, un padre, una madre y sus dos hijos de 5 y 6 años fueron ejecutados de un disparo en la cabeza por la Policía israelí, aseguraron. Además, se reportaron casos de violencia sexual.

Estos hechos elevan a 663 los palestinos fallecidos por fuego israelí desde el inicio de la tregua en octubre de 2025. En este marco, la ONU denuncia un patrón de «total desprecio por las vidas palestinas» y una impunidad que alimenta más muertes, desplazamientos y sufrimiento.

Denuncia

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el Territorio Palestino Ocupado condenó el asesinato de dos familias palestinas por fuego israelí en Gaza y Cisjordania, en incidentes ocurridos el 15 de marzo que elevan a 13 el número de víctimas mortales en una sola jornada.

En Gaza, un ataque aéreo israelí alcanzó una de las pocas viviendas que aún permanecían en pie en la zona de As Sawalha, en Az Zuwaida, en el centro de la Franja. En el bombardeo murieron un hombre, su mujer embarazada de gemelos y su hijo de diez años. Además, un adolescente de 15 años que se encontraba en una tienda de campaña cercana para desplazados internos también perdió la vida. Horas después, un ataque con dron contra un vehículo en la misma localidad mató a ocho policías palestinos.

En Cisjordania, fuerzas de seguridad israelíes abrieron fuego contra un coche en Tammoun, al sur de Tubas, y asesinaron a Ali Khalid Bani Odeh, de 37 años; a su esposa Wa’ad Othman Bani Odeh, de 35 años; y a sus dos hijos menores: Mohammad, de cinco años, y Othman, de seis, que padecía discapacidad visual y auditiva.

Los dos hijos mayores, de ocho y once años, sobrevivieron y relataron a la prensa que los soldados israelíes los agredieron físicamente tras matar a sus padres y hermanos, gritándoles: «Matamos a perros». El Ministerio de Sanidad palestino informó que los cuatro miembros de la familia recibieron disparos en la cabeza.

Una escalada de violencia sin precedentes en Cisjordania

Estos asesinatos elevan a 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 233 niños. La violencia se ha intensificado notablemente desde el inicio de la guerra regional el 28 de febrero, con colonos armados y fuerzas israelíes circulando libremente mientras los palestinos permanecen confinados.

El 14 de marzo, colonos israelíes mataron a tiros a Amir Odeh, de 28 años, en un ataque contra la localidad de Qusra, en Nablus, e hirieron al menos a otros dos palestinos. Es la sexta víctima mortal por disparos de colonos desde el inicio del conflicto armado en la región el 28 de febrero, y la séptima desde comienzos de 2026.

El ritmo de estos asesinatos se ha acelerado de forma alarmante en comparación con 2025, cuando al menos ocho palestinos murieron a manos de colonos en todo el año.

Violencia extrema

En un incidente separado ocurrido el 13 de marzo, residentes de Khirbet Humsa, en el norte del Valle del Jordán, denunciaron ante la Oficina de Derechos Humanos que colonos atacaron brutalmente a hombres y mujeres delante de sus hijos, robaron ganado y agredieron a dos activistas internacionales de solidaridad que intentaban disuadirlos.

Uno de los residentes relató que fue agredido sexualmente cuando los colonos lo desnudaron a la fuerza, le colocaron bridas alrededor de los genitales y lo arrastraron durante una larga distancia. Los atacantes amenazaron con regresar para matarlos si no abandonaban la comunidad.

La violencia de los colonos, que actúa sin control, ya ha expulsado a la mayoría de las comunidades palestinas del norte del Valle del Jordán.

«Matar a familias enteras en sus hogares y refugios ha sido un rasgo constante de la actividad militar israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, borrando generaciones enteras y causando un elevado número de víctimas civiles, incluidas mujeres y niños», señaló la Oficina de Derechos Humanos.

Ajith Sunghay, responsable de la Oficina en el Territorio Palestino Ocupado, declaró: «La impunidad está impulsando más muertes, más desplazamientos y desposesión, y más sufrimiento para los palestinos en todo el territorio ocupado. La rendición de cuentas por todas las violaciones de los derechos de los palestinos es indispensable para revertir estas alarmantes pautas, no es un lujo».