Comenzó la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados dio inicio este miércoles, a partir de las 10, a la primera jornada de audiencias públicas por el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado. La actividad se desarrolla en la Sala 2 del Anexo C y es transmitida por los canales oficiales del cuerpo, con acceso para la prensa acreditada.

La convocatoria fue realizada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el marco del expediente 0072–S–2025. El cronograma prevé también una segunda jornada este jueves 26, bajo una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones incorporadas al expediente en formato digital.

De acuerdo con la organización definida por las autoridades parlamentarias, las exposiciones presenciales de este miércoles están a cargo exclusivamente de personas que fueron notificadas previamente por correo electrónico. El ingreso a la Cámara se habilitó desde las 9 por la intersección de Mitre y Riobamba y solo pueden acceder a la sala quienes hayan sido fehacientemente convocados, mientras que el resto de los inscriptos fue informado sobre las alternativas disponibles para participar.

Tal como establece el reglamento, todos los diputados nacionales tienen habilitado el ingreso a la sala en la que se desarrolla la audiencia, más allá de integrar o no las comisiones convocantes. Esta precisión fue realizada luego de que circulara información incorrecta que sostenía que solo podrían asistir los miembros de esas comisiones por razones de aforo. No obstante, y debido a las limitaciones de espacio, se solicitó a los bloques políticos restringir la presencia de asesores al número oportunamente comunicado por la Secretaría Parlamentaria.

La primera jornada cuenta con alrededor de 180 exposiciones presenciales, mientras que un número similar de intervenciones se realizará de manera virtual durante la jornada del jueves. Frente al volumen de participantes, el horario inicialmente previsto, de 10 a 19, fue ampliado para permitir cerca de 200 exposiciones diarias, lo que llevará el total del proceso a más de 28 horas de audiencia.

El registro cerró con un total de 102.116 personas inscriptas, una cifra inédita para una audiencia pública en el Congreso. Además de las exposiciones en vivo, todos los anotados tuvieron la posibilidad de presentar ponencias por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos, material que quedó incorporado como antecedente formal del debate legislativo.

Las autoridades de la Cámara explicaron que las exposiciones presenciales y virtuales fueron asignadas a los primeros inscriptos de cada jurisdicción, con el objetivo de garantizar la representación de las 24 provincias. Ese criterio fue cuestionado por sectores de la oposición y por organizaciones ambientales, planteos que derivaron en las acciones judiciales que finalmente fueron rechazadas.

Concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril y llevar el proyecto al recinto de manera inmediata, en lo que se anticipa como uno de los debates más sensibles del año desde el punto de vista ambiental y constitucional.

Fuente: Parlamentario