Colapinto finalizó 16° en GP de Japón

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó 16°.

El podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Antonelli había comenzado desde la pole position, aunque en la largada su Mercedes salió muy lento y cayó rápidamente al sexto lugar, por lo que el triunfo parecía una utopía.

Sin embargo, el italiano pudo superar a un par de oponentes y se vio enormemente beneficiado por un safety car que entró en la vuelta 22 cuando estaba primero debido la mayoría de los pilotos ya habían parado en boxes, por lo que cambió sus neumáticos rápidamente y cuando salió seguía liderando.

De esta manera, a Antonelli, que venía de ganar el GP de China hace dos semanas, le alcanzó con mantener su gran ritmo en las siguientes vueltas para quedarse con la victoria sin mayores sobresaltos y quedar como líder del campeonato.

El gran afectado por el safety car fue su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, que estaba peleando con Piastri por la primera posición y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

El top 5 lo completó el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, mientras que en la sexta posición quedó el también británico Lando Norris (McLaren).

A su vez, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvo una destacadísima actuación para quedar séptimo y sumar unos más que valiosos seis puntos.

Los otros pilotos que puntuaron fueron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el francés Esteban Ocon.

Colapinto, por su parte, había tenido un buen inicio e incluso llegó a estar 13° para ilusionarse con terminar entre los 10 primeros, pero lo terminó afectando el safety car y cerró un flojo fin de semana con un 16° puesto.

El campeonato de Fórmula 1 retomará la actividad recién a principios de mayo con el GP de Miami, debido a las cancelaciones de los de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

Fuente: Agencia NA