Brindarán una charla sobre la producción y cultivo del citrón

El próximo fin de semana, en el marco de la Fiesta del Citron 2026 que se realizará en Gaiman, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Chubut llevará adelante la charla titulada “Citron melon, a game changer”, una propuesta abierta a la comunidad que busca ampliar el conocimiento sobre este cultivo y sus potencialidades productivas.

La actividad se efectuará el miércoles 8 de abril a las 9 horas y se transmitirá de manera virtual a través de la plataforma Meet, con un punto de encuentro central en la Escuela Agrotécnica N° 733 Benito Owen.

La iniciativa, que también es organizada junto a la Municipalidad de Gaiman, tiene como principal objetivo generar un espacio de intercambio de conocimientos en torno al citron, un cultivo con creciente interés en la región. En este sentido, se busca acercar nuevas miradas y experiencias que permitan pensar su desarrollo a nivel local.

Una oportunidad productiva

La charla estará a cargo del profesor doctor Edgar Nyanga, académico, economista, educador y especialista en agricultura y gestión de proyectos comunitarios, quien además se desempeña como consultor, investigador y docente. Reconocido por su enfoque integral, cuenta con habilidades en análisis crítico, trabajo en equipo, liderazgo y motivación, y es impulsor de la teoría de desarrollo “Micro-to-Macro (M2M)”.

A lo largo de su trayectoria, ha supervisado investigaciones desde nivel de diploma hasta doctorado y es autor de más de 50 artículos, tres libros y diversos módulos académicos utilizados en universidades. Su objetivo profesional se centra en contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la investigación y el trabajo académico, promoviendo comunidades autosustentables basadas en principios de integridad, respeto y sensibilidad cultural.

Durante su exposición, Nyanga compartirá la experiencia africana en torno al uso del citron melón, cultivo originario de ese continente, abordando sus aplicaciones productivas, alimentarias y comerciales. Este intercambio permitirá analizar su potencial en el contexto local y, al mismo tiempo, abrir la puerta a futuras vinculaciones internacionales con universidades y productores de África subsahariana, con miras a generar instancias de cooperación, capacitación e intercambio de conocimientos.

La Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut informó que el enlace para la reunión por mett es el siguiente: (meet.google.com/kfv-qubh-ehp)