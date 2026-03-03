Chubut autoriza la exploración de uranio y Jaguar avanza en Laguna Salada

El Ministerio de Medio Ambiente de Chubut aprobó la Evaluación de Impacto Ambiental para el sector «Guanaco». La compañía, que cuenta con financiamiento tras su reciente salida a la bolsa, acelerará los trabajos de perforación y muestreo en uno de los yacimientos superficiales más grandes del país.

En una decisión estratégica para el mapa energético y minero de la región, el Gobierno de Chubut otorgó a la firma Jaguar Uranium el permiso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para iniciar las tareas de exploración en el proyecto Laguna Salada. La autorización se centra específicamente en la porción denominada «Guanaco», considerada un activo clave por su potencial geológico.

La aprobación, que según comunicó la empresa llegó antes de los plazos previstos, representa un hito para la provincia y permite a la operadora acelerar su cronograma de trabajo. Laguna Salada es identificado como uno de los proyectos de uranio cerca de la superficie más ambiciosos de Argentina, lo que facilita las tareas operativas y reduce costos de extracción.

Inversión y aceleración de la «Fase 1»

Tras haber concretado una Oferta Pública Inicial (IPO) de u$s25 millones a principios de este año, Jaguar Uranium confirmó que cuenta con la liquidez necesaria para financiar íntegramente su campaña de exploración de «Fase 1».

Con el permiso ambiental en mano, la compañía queda plenamente facultada para ejecutar:

Estudios geofísicos y muestreo de superficie.

Excavación de zanjas y construcción de caminos de acceso.

Operaciones de perforación y establecimiento de campamentos.

Un objetivo de escala mundial

El proyecto Laguna Salada es seguido de cerca por inversores internacionales debido a su naturaleza de baja profundidad, lo que lo posiciona como un objetivo de desarrollo a gran escala. Desde la compañía señalaron que este avance no solo beneficia a los accionistas, sino que impactará positivamente en la comunidad local a través de la inversión creciente en la zona.

La celeridad en la entrega del permiso ambiental por parte de las autoridades provinciales subraya un cambio en la dinámica de recepción de inversiones mineras en Chubut, alineándose con la tendencia nacional de potenciar los recursos minerales estratégicos.