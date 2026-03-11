Ca7riel y Paco Amoroso lanzan una colaboración con el actor Jack Black



El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso revolucionaron las redes sociales con el anuncio de su próximo single “Goo Goo Ga Ga” y la aparición especial del actor estadounidense Jack Black en el avance.

Junto a una imagen de los tres con electrodos en sus cabezas, los cantantes difundieron un video bajo la leyenda “FREE SPIRITS WELLNESS CENTER, Cryo-Cerebral Rebirth™”, y un hombre que explicaba el origen del centro de bienestar, enfocado en la reestructuración interna y la expansión fisiológica y psicológica.

“Lo que estás a punto de ver son imágenes de pacientes reales realizando un paso clave en el proceso de reestructuración interna”, recitaba el hombre.

Las siguientes imágenes mostraban al actor estadounidense Jack Black saliendo de un tubo de investigación, lleno de humo blanco y gritando el nombre de los cantantes mientras salía de cámara. Sin embargo, aún se desconoce si se tratará de una colaboración musical o de una aparición en el video musical.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto se estrenará el próximo jueves 12 de marzo y formará parte de su siguiente álbum.

Esta megaparticipación de un artista internacional, se suma a la ya aclamada colaboración que el dúo tiene con el compositor británico y vocalista de The Police, Sting.