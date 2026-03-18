Béliz advirtió que la suba de costos y tasas inaccesibles están asfixiando a comercios



Alfredo Béliz se refirió a la crítica situación que atraviesan los pequeños comercios y muchas familias de Chubut, en un contexto marcado por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el impacto directo de las políticas económicas del Gobierno nacional sobre la actividad cotidiana.

En ese sentido, Béliz explicó que la crisis no responde a un único factor, sino a una combinación de variables que se profundizan con cada medida económica: el aumento de alquileres, tarifas de servicios, como la electricidad, la sobrecarga impositiva, la reposición de mercadería con precios en permanente variación y las dificultades para acceder a financiamiento en condiciones razonables.

«Las decisiones del Gobierno nacional están profundizando una crisis que se agrava día a día y que en los barrios se siente primero. Cada aumento en los servicios, en el combustible -como viene ocurriendo- y en los costos fijos termina golpeando a comercios que ya trabajan con menos ventas, menos margen y mucha más incertidumbre», sostuvo Béliz.

Asimismo, el dirigente mercantil advirtió que las actuales condiciones del crédito terminan dejando afuera a gran parte de la clase media, los trabajadores y los pequeños comerciantes, con tasas elevadas y requisitos que en la práctica resultan impagables.

Por otra parte, remarcó que el costo de la energía se convirtió en una de las principales preocupaciones del sector. «Hoy muchos comerciantes tienen que reorganizar sus ingresos para poder pagar la luz sin dejar de cumplir otras obligaciones. La preocupación es muy grande y hay quienes ya están evaluando cerrar sus puertas ante una nueva suba», señaló.

Finalmente, Béliz subrayó el impacto social de esta situación: «Detrás de cada mercado, kiosco o pequeño comercio hay familias que viven de ese trabajo diario. Hoy el Gobierno nacional las está dejando solas frente a una crisis que se profundiza con cada aumento, con la caída del consumo y con medidas que siguen golpeando a quienes producen y trabajan».