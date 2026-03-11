Argentina logró un principio de acuerdo con fondos buitre



El Estado argentino alcanzó un principio de acuerdo con los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que mantenían sentencias a favor en demandas contra el país por el default de 2001.

Las partes comunicaron el entendimiento ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, solicitando suspender el litigio en curso y el pedido de entrega de activos argentinos para avanzar con la consumación del acuerdo de conciliación.

En este sentido, el escrito presentado por los abogados de la Argentina en conjunto con los letrados de los acreedores expresa que “a la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso”.

La petición legal incluye “dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”.

En este marco, la notificación entregada al tribunal del Distrito Sur de Nueva York aclaró que las partes anunciarán debidamente al juzgado el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.