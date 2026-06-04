Pese al rechazo del oficialismo, se aprobó el pliego de Verónica Michelli

Luego de la puja a cielo abierto en pleno recinto, el oficialismo cedió ante el pedido del interbloque Popular y se consideró el pliego de Verónica Michelli para cubrir la vacante como jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Primero se habilitó con los dos tercios de los legisladores presentes y luego, se aprobó con 44 votos afirmartivos, 18 negativos y 2 abstenciones.

Después de una hora de cuarto intermedio donde los presidentes de bancada dejaron oír los gritos en los pasillos del Senado, Patricia Bullrich comunicó que se logró el consenso para avanzar con el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que fueron dictaminados en las audiencias públicas que se realizaron entre el 13 y el 15 de mayo.

Segundos antes de pasar a votar, la jefa de bancada oficialista explicó que “no se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, y destacó que Michelli “ha hecho méritos hasta llegar a la audiencia”. Luego, anunció su abstención y cerró: “Las personas son únicas e irrepetibles”.

De los 44 votos a favor del pliego de Michelli, 21 fueron de los 25 integrantes del interbloque Popular. Al momento de pulsar, se ausentaron Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.

También lo hicieron la tucumana Beatriz Ávila; la chubutense Edith Terenzi; la salteña Flavia Royón; el correntino Carlos «Camau» Espínola; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia; Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada de Convicción Federal; y 9 de los 10 radicales. La chaqueña Silvana Schneider del bloque radical se abstuvo.

El Pro tuvo dos votos a favor: el del misionero Martín Goërling Lara y el de Victoria Huala. Sin embargo, la chubutense Andrea Cristina se ausentó. Tampoco estuvieron para votar la neuquina Julieta Corroza y la cordobesa Alejandra Vigo de Provincias Unidas.

En contra votaron 18 de los 21 integrantes de La Libertad Avanza: A la abstención de la jefa de bloque se sumó el voto a favor del formoseño Francisco Paoltroni y la ausencia del cordobés Luis Juez.

Fuente: Parlamentario