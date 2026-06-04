CALDERA - COMODORO RIVADAVIA - ESCUELA 197 - EXPLOSIÓN

Evacuaron alumnos de una escuela tras la explosión de una caldera

Momentos de preocupación se vivieron este jueves por la mañana en la Escuela N° 197 de Comodoro Rivadavia, luego de que se registrara una explosión en una caldera del establecimiento educativo.

El hecho ocurrió mientras personal técnico realizaba tareas de mantenimiento en el sistema de calefacción del edificio, ubicado en el barrio Divina Providencia, según reveló El Patagónico.

Tras la detonación, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de emergencia y dispusieron la evacuación preventiva de todos los alumnos y docentes que se encontraban en el lugar.

Los estudiantes fueron trasladados de manera ordenada hacia una plaza cercana, donde permanecieron resguardados mientras se evaluaba la situación y se verificaban las condiciones de seguridad del establecimiento.

Según las primeras informaciones, no se registraron personas lesionadas, aunque el episodio generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa.

Personal especializado intervino en el lugar para determinar las causas de la explosión y evaluar posibles daños en las instalaciones.

La situación continúa siendo monitoreada por las autoridades educativas y de emergencia.

Fuente: El Patagónico

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