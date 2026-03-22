Allanamiento por drogas en Esquel

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel realizó un allanamiento este sábado en el barrio 27 Viviendas. El procedimiento permitió desarticular un centro de venta de estupefacientes al menudeo que operaba en la zona.

Durante la diligencia, el personal policial secuestró plantas de cannabis florecidas y cogollos. También se hallaron diversos envoltorios fraccionados con la misma sustancia, los cuales se encontraban listos para la comercialización inmediata.

Entre los elementos incautados se encuentran una balanza digital y teléfonos celulares. Además, los efectivos retiraron del domicilio bolsitas de nylon y otros objetos utilizados habitualmente para el fraccionamiento de la droga.

La investigación previa permitió reunir pruebas sobre el funcionamiento de un punto fijo de venta en la vivienda. Asimismo, se detectó que el sospechoso utilizaba la modalidad de delivery para distribuir las sustancias en diferentes sectores de la ciudad.

Un hombre mayor de edad fue identificado en el lugar y quedó imputado por infracción a la Ley Nacional 23737. Por disposición de las autoridades judiciales, el sujeto fue notificado en libertad, pero permanece supeditado al avance de la causa federal.

La orden de registro fue emitida por el Juez Federal de Garantías de turno a solicitud de la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel. El magistrado ordenó el secuestro preventivo de todos los elementos de interés para la etapa de instrucción.

En las tareas participaron efectivos de la División Policía Patrimonial y el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM). Las diligencias contaron con la supervisión directa de la Jefatura de la División Drogas de la localidad cordillerana.