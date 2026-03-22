Alertan por el deterioro en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina

En el 50º aniversario del inicio de la dictadura militar en Argentina, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU observa que el país que durante décadas fue un referente mundial en justicia transicional está dando pasos hacia atrás.

«Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina se ha consolidado como un referente mundial en materia de justicia transicional», afirmaron los expertos. Destacaron hitos como la CONADEP, el Juicio a las Juntas, el enjuiciamiento de más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la restitución de la identidad de niños desaparecidos y el establecimiento de decenas de sitios y políticas de memoria.

«Aunque con vaivenes y lagunas, durante décadas el país avanzó enormemente en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria», señalaron. «Lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito«.

Medidas regresivas desde 2024

Los expertos han expresado su preocupación al Gobierno en seis ocasiones en relación con las medidas regresivas adoptadas desde 2024. Estas incluyen la reducción del papel del Estado en la promoción de investigaciones penales por crímenes contra la humanidad, la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas.

En los últimos años, el Gobierno argentino también ha desmantelado instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos.

«Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición», advirtieron. «Instamos a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico».

Los expertos recordaron que el Estado argentino tiene la obligación legal de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición. «Esto no es opcional», subrayaron.

Negacionismo y discursos de odio

Los expertos expresaron su profunda preocupación por las instancias públicas de negacionismo y glorificación de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, los discursos estigmatizantes contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y las descalificaciones de las políticas de justicia transicional.

«Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos», afirmaron.

Alerta por posibles indultos

Ante los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre un posible indulto a militares condenados por crímenes atroces, los expertos urgieron al Gobierno a no tomar ese camino.

«Los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional», advirtieron. «Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición».

Los firmantes

Los expertos confirmaron que se han puesto en contacto con las autoridades pertinentes.

Los relatores especiales/expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.

Los expertos firmantes del comunicado son Bernard Duhaime, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Grażyna Baranowska (Vicepresidenta), Aua Baldé; Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi, Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; y Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.