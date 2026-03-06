Alerta de derrame: Más de 68 petroleros están varados en el estrecho de Ormuz

Según un informe de Greenpeace, y debido a la escalada bélica en Medio Oriente, hay más de 68 petroleros cargados con unos 16.000 millones de litros de crudo varados en el estrecho de Ormuz.

La organización ha utilizado datos satelitales y modelos oceanográficos para simular las consecuencias de un posible accidente o ataque a estas embarcaciones, alertando de que el impacto podría afectar durante décadas a los ecosistemas y comunidades costeras de la región.

En este marco, advierten que un derrame de petróleo de gran magnitud en el Estrecho de Ormuz podría dañar gravemente los frágiles hábitats marinos locales. Y amenazar el sustento de las comunidades costeras y su seguridad alimentaria durante décadas.

Paso clave y consecuencias

El estrecho de Ormuz es un paso estratégico que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo y constituye una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Además de su relevancia geopolítica, la zona alberga ecosistemas frágiles, como arrecifes de coral, manglares y praderas marinas que sirven de refugio a numerosas especies.

Según Greenpeace, un vertido de petróleo podría dañar gravemente estos hábitats y afectar a los medios de vida de las comunidades costeras durante décadas. Para la ong, la crisis en el estrecho de Ormuz demuestra la vulnerabilidad global ligada al uso de combustibles fósiles. Y advirtieron que la dependencia del petróleo no solo agrava el cambio climático, sino que también alimenta conflictos geopolíticos y riesgos ambientales.

Por ello reclama acelerar la transición hacia energías renovables y apostar por soluciones diplomáticas que reduzcan las tensiones en la región.

Las interrupciones en las señales de navegación y la continua actividad militar en la zona aumentan la probabilidad de colisiones, accidentes o ataques con estos buques. Esta situación genera una gran preocupación por un posible desastre medioambiental que tendría magnitudes impensadas.

Las simulaciones de grandes derrames sugieren que varias zonas del Golfo Pérsico podrían verse gravemente afectadas, dependiendo de las corrientes y el clima, en una región que ya se encuentra bajo presión por el transporte marítimo, la extracción de petróleo y el desarrollo costero.