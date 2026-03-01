Alerta ante la caída del empleo registrado

El economista Martín Rapetti aseguró que la Argentina atraviesa una recuperación “atípica” de la actividad, ya que, por primera vez en más de una década, un repunte del PBI convive con destrucción de empleo formal y mayor precarización laboral.

Rapetti -miembro fundador y director ejecutivo de Equilibra, investigador del CONICET y del CEDES, y profesor titular de Macroeconomía Avanzada en la Universidad de Buenos Aires- sostuvo que el crecimiento reciente muestra una fuerte heterogeneidad sectorial que explica la caída del empleo registrado.

“Ha habido una recuperación después de la contracción inicial, pero es bastante atípica”, afirmó por Splendid AM 990. Según explicó, los datos agregados reflejan expansión, pero al desagregar se observa que “hay un segmento muy pequeño de actividades que se expanden y otras que no”.

En ese sentido, detalló que los sectores que crecen son fundamentalmente capital-intensivos: “Tenés el agro, la minería, la energía, los servicios financieros y algunos servicios profesionales exportables, como software”. En contraste, subrayó que “los tres grandes rubros visibles que se han contraído fuerte son el comercio minorista, la industria y la construcción”, precisamente los que más empleo generan.

Para Rapetti, el rasgo distintivo del actual ciclo es que “es el primer ciclo de recuperación de la actividad que no coincide con un crecimiento del empleo”. Y agregó: “La actividad económica se recupera, pero como los sectores más empleo-intensivos caen, el empleo cae. Es la primera vez que, dentro de más de una década de estancamiento, cuando la economía sube expulsa mano de obra”.

Al analizar la evolución del mercado laboral, señaló que entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025 el total de ocupados creció en torno a 330.000 personas. Sin embargo, advirtió que esa mejora se explica por un cambio en la composición. “En realidad destruiste cerca de 300.000 empleos formales, de los cuales casi 200.000 son empleos privados en blanco”, precisó.

El incremento neto, indicó, se sostuvo por el avance del trabajo informal y del cuentapropismo. “Subieron muchos los monotributistas, alrededor de 150.000, pero el grueso -unos 460.000- son cuentapropistas informales. Son changas, trabajos precarios. Ese es el empleo que se creó”, describió.

En materia cambiaria, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el economista consideró que el nivel actual del dólar resulta bajo desde el punto de vista productivo. “Con este tipo de cambio Argentina es poco competitiva en sectores como la industria y el turismo”, sostuvo, y mencionó como ejemplo el récord de argentinos que viajaron al exterior el año pasado.

No obstante, advirtió que la sostenibilidad del esquema depende de la acumulación de reservas. “Es difícil sostener un tipo de cambio en estos niveles cuando tenés el mercado de capitales cerrado para el Estado, déficit de cuenta corriente y al sector privado comprando dólares para ahorro”, explicó. En ese marco, afirmó que “para acumular reservas el tipo de cambio va a tener que ser un poco más alto”.

Respecto del programa de estabilización del gobierno de Javier Milei, Rapetti sostuvo que no se trata de un plan integral diseñado con antelación, como ocurrió en otras experiencias históricas. “No es el Plan Austral, no es el Plan Real, no es el plan de Israel”, comparó. Aun así, reconoció que “ha tenido un éxito bastante bueno” en la desaceleración inflacionaria.

Sin embargo, planteó que la prioridad debería desplazarse. “Si yo estuviera al frente del equipo económico, pasaría a un segundo plano la desinflación y le prestaría mucho más atención al reacceso a los mercados de capitales y a la acumulación de reservas”, afirmó. A su entender, también debería enfocarse en la recuperación de la actividad y el empleo.

Consultado sobre el impacto de las reformas estructurales y los acuerdos comerciales recientes, consideró que su efecto de corto plazo será limitado. “Lo que genera empleo es el crecimiento económico. Si la economía no crece fuerte, no se genera empleo”, señaló. Y agregó: “Es difícil que un empresario salga a contratar gente solo porque le bajaron los costos de despido si no tiene demanda”.

Finalmente, al referirse a la confrontación del Presidente con grandes empresarios, relativizó su impacto económico inmediato. “Me cuesta ver una Argentina a la que le vaya bien y a las grandes empresas argentinas les vaya mal”, afirmó. Y concluyó que ese tipo de disputas “parecen más parte de una estrategia política que otra cosa”, sin efectos concretos en el corto plazo sobre la actividad.