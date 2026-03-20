Aerolíneas transportará más de 210 mil pasajeros durante este fin de semana largo del 24

Aerolíneas Argentinas transportará más de 210 mil pasajeros entre el viernes 20 y el martes 25 de marzo, en el marco del fin de semana largo, consolidando un promedio de ocupación del 82% en toda la red con picos superiores al 90% en los destinos turísticos.

El viernes 20 se proyecta como el día de mayor movimiento, con más de 39 mil pasajeros transportados, marcando el pico operativo del período.

Entre los destinos más elegidos se destacan Bariloche, Córdoba, Iguazú, Ushuaia, El Calafate, Mendoza, Salta y Neuquén en cabotaje, junto con Río de Janeiro y San Pablo en el segmento internacional, reflejando una fuerte demanda tanto en rutas turísticas como regionales.

A nivel de red, el desempeño muestra un crecimiento en los segmentos regional e internacional, mientras que el cabotaje concentra el mayor volumen de vuelos y pasajeros.

Estos niveles de operación se enmarcan en la estrategia de la compañía de optimizar su red y acompañar la demanda en períodos de alta estacionalidad, reforzando su rol como actor clave en la conectividad aérea nacional e internacional.