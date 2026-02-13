Varios gremios respaldaron el reclamo de Chubut a Nación

El Gobierno del Chubut logró el apoyo de varios gremios provinciales para exigir a Nación la devolución de más de 51 mil millones de pesos adeudados a la caja previsional.

En este contexto, el gobernador Torres encabezó un encuentro con representantes de ATECH, COBIPOL, UPCN, SITRAED y APOC, quienes firmaron el acta de adhesión al reclamo de la Provincia.

Participaron del encuentro el fiscal de Estado, Andrés Meiszner; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; Cristian Salazar (UPCN); Dalton Luttemberg (APOC); Guillermo Spina (SITRAED); Juan García (COBIPOL) y Martín Penna (ATECH). En el caso de COBIPOL, rubricaron también el acta los representantes de cada delegación.

Defensa de los intereses provinciales

Durante el encuentro, Torres recordó que “la normativa establece que la ANSES debe asistir financieramente a las provincias con cajas no transferidas, devolviendo los fondos correspondientes. Al no cumplirse ese mecanismo, el déficit, que ronda los $8 mil millones mensuales, es cubierto por la Provincia, lo que elevó la deuda de Nación a más de $51 mil millones”, sostuvo.

En ese marco, el Mandatario remarcó que no desistirá del reclamo: “Estamos defendiendo los intereses de nuestros adultos mayores, que aportaron toda la vida para acceder a una jubilación digna”.

Asimismo, subrayó que los fondos reclamados “serán destinados exclusivamente a la caja previsional provincial” y advirtió que “la retención de estos recursos es ilegal, tanto en Chubut como en cualquier jurisdicción del país”.

Montos adeudados y planteo judicial

La presentación impulsada por la Fiscalía de Estado solicita que se declare la obligación legal, constitucional y presupuestaria del Estado Nacional y de la ANSES de asistir financieramente a la Provincia del Chubut mediante:

– El otorgamiento de anticipos mensuales automáticos.

– La cancelación del déficit previsional provincial.

Además, se requiere el restablecimiento inmediato del sistema de anticipos mensuales automáticos, calculados sobre la base de una doceava parte del último déficit previsional anual determinado, actualizado conforme la movilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, hasta la cancelación definitiva.

El reclamo también pide que se declare la mora administrativa por la falta de homologación de la información técnica presentada por la Provincia, la omisión de las simulaciones previstas por ley y la ausencia de transferencia de los fondos correspondientes, determinando el monto total adeudado con su actualización e intereses.

En términos económicos, la demanda incluye:

– $32.365.053.000,10 correspondientes a déficits de ejercicios anteriores (2017-2018, 2021, 2022 y 2025).

– $18.920.077.358,91 por anticipos mensuales devengados e impagos entre enero y diciembre de 2025.

De esta manera, la suma total asciende a $51.285.130.359,01.

Finalmente, en el acta rúbrica da se solicita que la Justicia ordene al Estado Nacional y a la ANSES garantizar la continuidad, regularidad y automaticidad del régimen de asistencia financiera a las cajas previsionales provinciales no transferidas, evitando decisiones unilaterales que alteren el sistema federal vigente.