Una mujer murió tras volcar en la Ruta Nº 3



Este domingo al mediodía se registró un fatal accidente en Ruta N ° 3 a 25 kilómetros de Trelew. Una mujer que conducía una Toyota Hilux acompañada por su hijo de 24 años, perdió la vida en el acto. El joven se encuentra consciente, pero en shock por el terrible hecho, según revelaron fuentes policiales.

Viajaban desde Caleta Olivia a Córdoba. Personal policial, criminalística, bomberos y médicos trabajaron en conjunto desde que ocurrió el accidente alrededor de las 14 horas.