Trump redobló la apuesta por los aranceles internacionales



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que elevará el nuevo arancel global al 15 por ciento, un día después de haber anunciado un arancel mundial del 10 por ciento, en medio de su disputa con la Corte Suprema por esta cuestión.

«Como presidente de Estados Unidos de América, procederé, con efecto inmediato, a elevar el arancel global del 10 por ciento aplicado a los países, muchos de los cuales han estado «estafando» a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta mi llegada!), al nivel máximo permitido y legalmente validado del 15 por ciento», escribió Trump en una publicación en sus redes sociales.

Según reveló la agencia Noticias Argentias, este viernes Trump había anunciado un impuesto generalizado a las importaciones del 10 por ciento para todos sus socios comerciales extranjeros, después de que la Corte Suprema anulara la mayoría de sus amplios aranceles ese mismo día.

Los jueces de la Corte Suprema dictaminaron por seis votos a tres que la agresiva estrategia de Trump para imponer aranceles a las importaciones de todo el mundo no estaba permitida por la ley.