Todos los bancos cerrarán durante 4 días en Carnaval

Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, los bancos permanecerán cerrados en todo el país por los feriados de Carnaval. Durante ese período no habrá atención en sucursales ni operaciones presenciales, y tampoco se registrará actividad cambiaria, lo que impacta especialmente en quienes necesitan efectivo o tienen vencimientos cercanos.

Recomendaciones

Ante este parate bancario, el Banco Central recomienda adelantar pagos y transferencias, verificar los límites de extracción y uso de tarjetas, y retirar efectivo con tiempo. Además, quienes operan con cheques deben tener en cuenta que el clearing y la acreditación se trasladan al próximo día hábil. Guardar comprobantes digitales de pagos realizados durante el feriado también es una medida preventiva ante cualquier reclamo.

Mientras duren los feriados, la operatoria quedará concentrada en los canales digitales. El home banking y las aplicaciones móviles permitirán realizar transferencias, pagos y consultas de saldo; las billeteras virtuales seguirán funcionando con normalidad y las compras con tarjeta de débito estarán habilitadas.