PABLO TEDESCO - PUERTO MADRYN - TURISMO

Tedesco se hará cargo de la gestión de Turismo de Puerto Madryn


El intendente Gustavo Sastre confirmó que el lunes asumirá Pablo Tedesco como nuevo secretario y que Cecilia Pavia dejará el cargo, aunque continuará dentro del equipo de trabajo con un rol activo.

Sastre explicó que la salida de Pavia no implica un corte abrupto ni un corrimiento político, sino una reorganización vinculada a su situación personal reciente. Señaló que fue madre “hace pocos días” y que eso trae un compromiso lógico en su vida cotidiana, razón por la que el Municipio reorganiza la conducción de la cartera sin perder el conocimiento acumulado. En esa idea, remarcó que Pavia seguirá aportando, pero con un esquema compatible con su nueva etapa.

Sobre Tedesco, el intendente dijo que, para él, hay algo “primordial”: que “entiende lo que es la gestión y entiende lo que es trabajar”.

Sastre también justificó la elección con referencias a la trayectoria del nuevo secretario en espacios de representación. Mencionó su experiencia al frente de una Cámara vinculada a la actividad y sostuvo que llega respaldado por un equipo de carrera dentro de la Secretaría, lo que garantiza continuidad de políticas y memoria técnica.

Despreciando la ética del monólogo narcisista

