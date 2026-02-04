GOBERNADORES - PATRICIA BULLRICH - REFORMA LABORAL

Suspendieron la reunión de gobernadores por la reforma

Si bien, por varios días, los gobernadores coquetearon con la posibilidad de realizar una reunión de urgencia para analizar los pormenores de la reforma laboral, con eje en los cambios en el impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto y en su eventual impacto en la coparticipación federal, finalmente la convocatoria se suspendió, en medio de una fuerte advertencia de Patricia Bullrich a las provincias. La falta de quorum entre los mandatarios en su mayoría se debió a «cuestiones de agenda».

La amenaza de Bullrich

Una vez más, el oficialismo requerirá de apoyos prestados, ya que no cuenta con números propios para hacer pasar el texto sin sobresaltos por la arena legislativa. La primera parada de esta reyerta será el Senado. Allí, Patricia Bullrich se puso al frente de las negociaciones y este martes mantuvo un encuentro con bloques aliados y dialoguistas para acercar posiciones.
En la víspera de la reunión, la senadora dejó un mensaje con terminal en los mandatarios subnacionales. «Los estados provinciales tienen que ir adelgazando», disparó. Anticipó, además, que discutirán las compensaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo.

 

OPINIÓN

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

TERMÓMETROS

Los coletazos de la salida de Lavagna

Los coletazos de la salida de Lavagna
Etiquetas: Fátima Florez, Javier Milei, Mar del Plata

Show en vivo con Milei
Etiquetas: andrea cristina, Carlos Linares, edith terenzi, senadores

Asistencia perfecta

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Sastre

Sastre anunció la construcción de una planta de desalinización
Etiquetas: HRW, Human Rights Watch, milei

Human Rights Watch denunció al Gobierno de Milei
Etiquetas: agua, Patagonia, Qatar, Venta de tierras

Multimillonario qatarí compró 10.000 hectáreas patagónicas