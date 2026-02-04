Suspendieron la reunión de gobernadores por la reforma

Si bien, por varios días, los gobernadores coquetearon con la posibilidad de realizar una reunión de urgencia para analizar los pormenores de la reforma laboral, con eje en los cambios en el impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto y en su eventual impacto en la coparticipación federal, finalmente la convocatoria se suspendió, en medio de una fuerte advertencia de Patricia Bullrich a las provincias. La falta de quorum entre los mandatarios en su mayoría se debió a «cuestiones de agenda».

La amenaza de Bullrich

Una vez más, el oficialismo requerirá de apoyos prestados, ya que no cuenta con números propios para hacer pasar el texto sin sobresaltos por la arena legislativa. La primera parada de esta reyerta será el Senado. Allí, Patricia Bullrich se puso al frente de las negociaciones y este martes mantuvo un encuentro con bloques aliados y dialoguistas para acercar posiciones.

En la víspera de la reunión, la senadora dejó un mensaje con terminal en los mandatarios subnacionales. «Los estados provinciales tienen que ir adelgazando», disparó. Anticipó, además, que discutirán las compensaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo.