Se debate la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados

Con un paro nacional convocado por la CGT como telón de fondo, la Cámara de Diputados inició este jueves la sesión en la que se debatirá el proyecto de Modernización Laboral, que deberá volver al Senado tras haber sido quitado el artículo referido a las licencias por enfermedades.

En un horario tardío, con el fin de asegurarse la llegada de los legisladores, producto de la afectación en los medios de transporte por la huelga, la reunión se inició a las 14.14 con la presencia de 130 diputados.

A los miembros de La Libertad Avanza se sumaron los del Pro, la UCR, el MID y Por Santa Cruz y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo) y Catamarca (Elijo Catamarca).

Por el contrario, no se sentaron en sus bancas en el arranque Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda.

La sesión arrancó con un clima caldeado, con UP quejándose por la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria respecto al debate y la votación a mano alzada que se realizó para aprobarlo. Los legisladores se pararon de sus bancas a protestar con aplausos y algunos increparon a Martín Menem en el estrado. Luego de unos minutos se rencauzó la reunión.

El proyecto de Reforma Laboral, que el Gobierno busca se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo, tuvo media sanción del Senado hace una semana atrás.

Este miércoles, apenas un día antes, recibió dictamen en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde se confirmó la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedades, tema que despertó fuerte rechazo -incluido el de aliados- durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.

Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que salió del Senado, pero, tan solo por ese cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.

Con ese objetivo, el Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para este viernes a las 10 de la mañana, cosa que generó la indignación del bloque UP en Diputados, que a través de su jefe, Germán Martínez, expresó su protesta por este accionar, al considerar que se está convocando a una reunión en base a datos erróneos, ya que el expediente en cuestión aún no ha pasado por la Cámara baja. Luego se plegaron más opositores a la protesta.

En los planes de La Libertad Avanza, la Modernización Laboral sería llevada al recinto el próximo viernes 27, junto con régimen penal juvenil, el Acuerdo Mercosur – Unión Europea y el pliego como embajador en Bélgica de Fernando Iglesias.

Volviendo a la Reforma Laboral, el artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera. Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.

Hecha la salvedad de la eliminación completa del artículo referido, en la votación en particular se espera que los aliados del Pro insistan con reincorporar un artículo que permita el cobro del salario a través de billeteras virtuales.

Por otra parte, en la previa, fuentes del oficialismo admitían «números justos» para algunos títulos de la iniciativa (son 26 en total), como el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo para financiar indemnizaciones.

Entre las voces en contra, el diputado Miguel Pichetto advirtió que el FAL “se va a financiar con la plata de los jubilados”, lo que para él constituye «un riesgo directo para el sistema previsional argentino». Sobre esto, hay temor a que el FAL derive en una descapitalización de las cuentas previsionales, y existe el riesgo de convertir el fondo en un mecanismo no autosustentado, dependiente de recursos sociales sensibles.

Otro de los títulos que será mirado con atención a la hora de la votación en particular será el último, el XXVI, que propone la derogación de varios estatutos, entre ellos el del periodista profesional.

En las afueras, el Congreso se encuentra vallado y rodeado por efectivos de las fuerzas de seguridad federales. A raíz de la movilización convocada no por la central obrera, sino por las organizaciones de izquierda, el Gobierno afirmó que aplicará el protocolo antipiquetes.

Fuente: Parlamentario