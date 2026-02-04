Sastre anunció la construcción de una planta de desalinización

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. En su discurso, hizo un repaso de todo lo que ocurrió en 2025 y también los proyectos que se concretarán en los próximos meses.

Los anuncios más importantes estuvieron vinculados al proyecto que se enviará para el tratamiento del cuerpo legislativo, con la finalidad de crear una Unidad Ejecutora y avanzar con el loteo de las tierras que están ubicadas en la zona sur de la ciudad. Además, el Jefe Comunal precisó que se proyecta la creación de una Planta de Desalinización y también el desarrollo del Colector Cloacal Oeste, dos obras trascendentales para la ciudad.

Proyectos

Al respecto, el Intendente dijo: “Avanzaremos con distintas iniciativas que van a marcar un antes y un después: presentaremos el proyecto para crear una Unidad Ejecutora para el Desarrollo Urbano, con el objetivo de realizar las obras de servicios y urbanización en los lotes que están ubicados en el sector sur de nuestra ciudad y podamos avanzar para que miles de madrynenses cumplan el sueño de tener su propia casa”.

“También impulsaremos dos iniciativas que brindarán respuestas y soluciones a temáticas que hoy lo requieren, como son la Planta de Desalinización por Ósmosis para potabilizar agua proveniente del mar, y la construcción del Colector Cloacal Oeste, obra que ya habíamos licitado y que por decisiones ajenas al Municipio no pudimos concretar, pero que este año vamos a iniciarla”, precisó.

En el transcurso de su discurso, Sastre remarcó: “Gobernar no es elegir los contextos, sino decidir qué hacer frente a ellos. Y este tiempo, seguramente que como tantos o como siempre, con todas sus complejidades, nos exige claridad, firmeza y sentido colectivo. Tengo muy claro que el porvenir no se improvisa: se define, se asume y se traduce en hechos concretos”.

Asimismo, indicó: “El desarrollo de Puerto Madryn está profundamente vinculado a la conformación de un entramado productivo diverso, dinámico y con identidad territorial, capaz de articular emprendedores, productores e industrias en una misma lógica de crecimiento. En ese marco, la existencia y consolidación de nuestros parques industriales, bien diferenciados, no constituye un dato aislado, sino que es una decisión estratégica que ordena la actividad económica, promueve la radicación de inversiones, potencia las ventajas comparativas de la ciudad y permite una planificación del crecimiento productivo acorde a su perfil y a su proyección futura”.

“En materia de Ecología y Protección Ambiental, desarrollamos una intensa labor de fiscalización, prevención y control ambiental. Tal como anuncié días atrás, voy a estar enviando un proyecto de ordenanza para aumentar las multas para quienes arrojen o depositen residuos en la vía pública, para que aquellos que todavía no entienden qué ciudad es la que queremos los madrynenses”, sostuvo.

El Intendente también recordó: “Puerto Madryn cuenta con un nuevo recurso solidario para la salud, basado en la donación y el apoyo comunitario para cubrir faltantes de medicamentos e insumos: Inauguramos el “Banco Municipal de Medicamentos, Elementos Ortopédicos e Insumos de Salud ‘Dr. Esteban Moro’”, que cuenta con la rectoría técnica del Departamento de Farmacia del Hospital “Dr. Andrés Ísola”, siendo aprobado su funcionamiento por la Secretaría de Salud Provincial”.

“Respecto a la Secretaría de Hacienda, venimos trabajando arduamente en diferentes iniciativas, pero si hay algo que me deja tranquilo es la rendición anual de cuentas. Al día de la fecha, todos los ejercicios de mi gestión han sido cerrados y aprobados satisfactoriamente por el Tribunal de Cuentas, los cuatro ejercicios correspondientes a mi primera gestión, el 2023 y 2024 incluidos”, agregó.

Sobre el final de su discurso, el Jefe Comunal destacó: “A través del Plan Mixto de Adoquinado hemos hecho 21.000 metros cuadrados de pavimento en todo un año, alcanzando a unas 357 viviendas o frentistas y a una proyección de 10.000 madrynenses. Esta iniciativa tiene un financiamiento compartido desde el inicio: Municipio y vecinos acuerdan previamente cómo se distribuyen costos y tareas. El adoquinado reduce significativamente el valor final de la obra respecto del asfalto tradicional en un 50% para los frentistas, que de otra forma pagaría el 100% de la obra en los impuestos inmobiliarios. Aquí el vecino deja de ser solo destinatario y pasa a ser actor del proceso, compartiendo responsabilidades y decisiones”.