Quieren reabrir la zona norte del parque Los Alerces

En el marco del trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en articulación la Provincia del Chubut, las precipitaciones ayudaron a consolidar las tareas de combate del fuego y aumentaron los valores de humedad en sectores como el Alerzal Milenario, principal valor de conservación que protege este Sitio de Patrimonio Mundial.

Reapertura al turismo

Tras las lluvias registradas en la zona del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, se continúa trabajando en el acondicionamiento de la Ruta 71 y los accesos a prestaciones turísticas para lograr una reapertura total del trazado vial a partir de este sábado 14 de febrero, cuando se lanzará la nueva etapa «Proyección Alerces 2026», orientada a trabajar articuladamente entre todos los actores vinculados al Parque con el fin de lograr la recuperación integral de este Sitio del Patrimonio Mundial.

Si bien aún no puede declararse contenido el incendio dado que un cambio en las condiciones meteorológicas podría reactivar focos de calor, los importantes valores de precipitaciones acumuladas en la zona durante esta semana ayudaron a consolidar las tareas de combate del fuego que se venían realizando en los distintos sectores críticos, permitiendo ajustar estrategias y recursos ante la nueva ventana de trabajo.

De acuerdo con la propuesta de recuperación de los servicios turísticos impulsada por el presidente de la APN, Sergio Álvarez, ante el Comando Unificado, se analizaron los aspectos de seguridad en los sectores de uso público y se estableció que están dadas las condiciones para habilitar el tramo de la Ruta 71 entre Portada Norte y Portada Centro. De todas formas, y ante la continuidad de los trabajos de los equipos de brigadistas en los sectores activos del incendio, se recomienda transitar con precaución a una velocidad máxima de 40 km/h y no detenerse en miradores ni banquinas para facilitar el desplazamiento de vehículos oficiales afectados al operativo.

Milenaria resiliencia

«Se inicia una nueva etapa, con muchas expectativas puestas en este ciclo de Proyección Alerces 2026, donde trabajaremos junto a los pobladores, prestadores turísticos y el personal del Parque Nacional Los Alerces, las comunidades vecinas y la Provincia del Chubut, para lograr una recuperación integral de un territorio único distinguido como Sitio del Patrimonio Mundial, cuya milenaria resiliencia nos convoca a un esfuerzo mancomunado para su puesta en valor en el mediano plazo», destacó Álvarez al anunciar esta nueva situación.

Actualmente trabajan en el operativo que se desarrolla en las zonas Norte y Centro del Parque Nacional más de 130 personas, en un trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación; que articulan con el Gobierno de la Provincia del Chubut para coordinar recursos compartidos con su jurisdicción, donde también trabajan más de 100 personas.

La lluvia favorece el combate y el Alerzal Milenario comienza a recuperar sus niveles de humedad

La zona donde se localiza el Alerzal Milenario, principal valor de conservación protegido por el área y que le valió la distinción como Sitio de Patrimonio Mundial, comienza a recuperar sus niveles de humedad. Este sector, donde se encuentra el reconocido Alerce Abuelo, de más de 2.600 años de vida, forma parte del ecosistema conocido como Selva Valdiviana y caracterizado por altos valores de humedad y precipitaciones.

El Parque Nacional Los Alerces contiene la porción de mayores proporciones de este ambiente en suelo argentino, con frondosos y añosos bosques que resguardan los representantes más australes de caña coligüe, arrayán, coihue y alerces.

Tomando como bandera a esta especie emblema con ejemplares que habitan desde hace cientos e incluso miles de años en el área -el Parque protege el alerzal más longevo conocido-, se inicia una nueva etapa para la recuperación del área protegida: la «Proyección Alerces 2026», basada en esta resiliencia milenaria.