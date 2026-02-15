Puerto Madryn también tiene sus comparsas de carnaval
Organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn, el lunes 16 de febrero habrá una nueva edición del “Carnaval del Mar”. El evento se realizará a partir de las 19 horas sobre el boulevard Brown, entre la segunda y tercera rotonda y convocará a murgas, comparsas, fraternidades de danzas y artistas locales en una celebración abierta a toda la comunidad.
Entre las agrupaciones confirmadas se encuentran Salay Pasión Bolivia (Filial Puerto Madryn) y Salay Bolivia; Tinkus Tukuy Songos (Filial Puerto Madryn), Fraternidad Tinkus San Simón (Filial Puerto Madryn), Tinkus Agro Punata Filial Argentina y Fraternidad Tinkus Llajtaymanta; Caporales Sangre de mi Tierra, Caporales San Simón Sucre (Filial Chubut) y Caporales Fuerza Andina. También serán parte Samba Na Praia, Yené Samba y Percusión Aurinegra, las murgas La Máquina de Hacer Chorizos y Viento en Contra, además de la banda liderada por Nana Presskit y el bandoneonista Walter Chayle.
Reunión previa
En el marco de la organización, se realizó una reunión preparatoria con representantes de las murgas y comparsas, coordinada por el subsecretario de Cultura, Herman Müller, mientras que también tuvo lugar un encuentro operativo que contó con la presencia del subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana, Luis Báez; la segunda jefa de la Seccional Primera de Policía, Gloria Riffo y representantes de las áreas Municipales de Tránsito, Ecología y Protección Civil. En principio, no habrá circulación permitida entre la segunda y la tercera rotonda y sobre la calle Martín Fierro que será donde se concentren los participantes del Carnaval.