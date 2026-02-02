CHOLILA - INCENDIO

Por los incendios, cortan la ruta a Cholila

Los incendios en la cordillera chubutense no cesan, ya se quemaron más de 40 mil hectáreas; por lo que cortaron la Ruta Provincial N°71 hasta nuevo aviso.

Las autoridades están expectantes del pronóstico de lluvia para las próximas jornadas, lo que ayudaría a sofocar los focos.

 

Sin ruta

 

A través de un comunicado de la Subsecretaria de Protección Ciudadana, se anunció que la Ruta Provincial N°71, en el tramo Cholila – Empalme con RN40, se encuentra cortada hasta nuevo aviso. A su vez, solicitaron transitar sobre la Ruta Provincial N°15 (Cholila – Leleque) con precaución.

Un punto que podría aliviar la labor de los brigadistas es la llegada de más ayuda desde otras provincias, en este caso se tratan de 50 especialistas de Buenos Aires y 60 de Córdoba.

Respecto al clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica en su reporte diario que para este lunes y martes se esperan lluvias, aunque también habrá viento. Este pronóstico vendrá acompañado de baja de temperatura, con máximas que no superarán los 20 grados.

Etiquetas: Fátima Florez, Javier Milei, Mar del Plata

