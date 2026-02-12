Nuevos convenios con la UTN

La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, continúa consolidando su trabajo articulado con la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTNFRCh) con el objetivo de profundizar el vínculo entre la institución académica y el sector privado en todos sus niveles, desde pequeños emprendedores hasta pymes y grandes empresas.

En ese marco, se realizó una reunión en la que se analizó la oferta académica de la universidad y la posibilidad de desarrollar capacitaciones específicas que respondan a la demanda de formación de mano de obra detectada por el Municipio, atendiendo a las necesidades concretas del entramado productivo de Puerto Madryn.

Asimismo, se acordó fortalecer la articulación institucional para acompañar las iniciativas vinculadas a la producción local, la innovación y el desarrollo tecnológico, entendiendo que la formación técnica y profesional resulta clave para generar empleo calificado y potenciar el crecimiento económico de la ciudad.

Eventos y congresos

Por otra parte, se estableció un esquema de trabajo coordinado para compartir la agenda de eventos y congresos que impulse la UTN, a fin de facilitar el acompañamiento municipal y también se acordó difundir la oferta académica local en los distintos eventos regionales y nacionales en los que participe la Municipalidad, promoviendo a Puerto Madryn como destino universitario.

Del encuentro participaron el secretario de Producción, Innovación y Empleo, Eduardo Arzani, junto al subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mauricio Christianse, autoridades de la Facultad Regional Chubut de la UTN, encabezadas por la decana Diana Bohn, acompañada por el secretario de Vinculación Tecnológica, Mariano Bariffuzza y el secretario de Ciencia, Técnica y Posgrado, Mauro Carrasco.