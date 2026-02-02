Nuevo candidato a fármaco desarrollado por argentinos contra un tipo de leucemias

Durante el reciente congreso anual de la Asociación Americana de Hematología (ASH), el principal evento global de enfermedades de la sangre, un investigador argentino presentó resultados preclínicos muy alentadores de un agente innovador que podría servir para tratar ciertos tipos de leucemias que suelen tener respuestas deficientes a las terapias estándar.

El científico es Gastón Soria, cofundador de la empresa OncoPrecision, con sede en la provincia de Córdoba y en Nueva York (Estados Unidos). Y el fármaco experimental es ONC001, que está dirigido contra la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) y la monocítica aguda (subtipos M4/M5 de LMA), que suelen afectar a personas mayores de 60 años. El resumen del trabajo será publicado próximamente en la revista Blood.

“Los resultados preclínicos indican que esta droga de diseño tiene posibilidades reales de beneficiar a pacientes”, aseguró Soria a la Agencia CyTA-Leloir.

El producto

ONC001 pertenece a una novedosa clase de terapia conocida como “conjugado anticuerpo-fármaco” (ADC, por sus siglas en inglés). Los ADC son como “misiles inteligentes” que llevan un medicamento directamente a las células tumorales y se caracterizan por combinar un anticuerpo monoclonal (que es el que reconoce la proteína que se acumula en células malignas) con una droga quimioterapéutica potente. Esto permite una terapia dirigida, más eficaz y con menor toxicidad.

“Es un hito para la investigación oncológica argentina. ONC001 lleva la molécula tóxica selectivamente a las células malignas. Al evaluarlo en modelos animales, los resultados fueron impresionantes, con una eficacia notable que logró remisiones completas de la enfermedad a dosis muy bajas, superando ampliamente la efectividad de tratamientos tradicionales y con efectos secundarios mínimos”, resumió la doctora en Biología Humana Vanesa Gottifredi, jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica de la Fundación Instituto Leloir (FIL).

Gottifredi no participó del estudio, pero conoce muy bien a Soria porque fue su directora de doctorado en la FIL. “Esto demuestra que el tratamiento es selectivo para esas células malignas y representa un avance prometedor contra las leucemias difíciles de tratar. Esperamos ver avances a las primeras etapas clínicas en un futuro cercano”, añadió.

Las leucemias son tipos de cáncer que comienza en las células productoras de sangre de la médula ósea, y hacen que los glóbulos blancos no funcionen correctamente y se reproduzcan de forma descontrolada. Los tipos mielomonocítico crónico y monocítico agudo o LMA-M4/M5 afectan principalmente a un tipo de glóbulos blancos denominadas monocitos, de manera crónica y aguda respectivamente.

Detrás del hallazgo

En el vasto y complejo mundo de la investigación clínica, las muestras de pacientes juegan un papel crucial. Sin embargo, su uso en la investigación y desarrollo de fármacos innovadores se ve obstaculizado por desafíos logísticos y técnicos que hasta ahora han limitado su integración eficiente. Pero el grupo de investigadores argentinos que lidera Soria transformó ese obstáculo en oportunidad, inicialmente con el fin de aumentar el éxito en la receta de terapias estándar y, más recientemente, para desarrollar tratamientos innovadores.

Luego de analizar muestras de más de 100 pacientes, un esfuerzo monumental que implicó coordinación y dedicación, y del que participaron especialistas del Sanatorio Allende, Sanatorio de la Cañada de Córdoba y el Hospital Italiano de Córdoba, todos en la provincia de Córdoba; del CEMIC, Fundaleu, Hospital Italiano de Buenos Aires y Hospital Británico Buenos Aires, en CABA; y del Weill Cornell Medicine, de Nueva York, Estados Unidos, OncoPrecision identificó la necesidad urgente de buscar un tratamiento eficiente para leucemias mielomonocíticas crónicas y leucemias monocíticas agudas.

Utilizando una tecnología propia denominada “microavatares de pacientes” (o PMAs, por sus siglas en inglés), que son réplicas biológicas extrapequeñas diseñadas para evaluar la capacidad tóxica de diferentes compuestos, OncoPrecision estudió potenciales blancos terapéuticos y agentes que pudieran eficientemente eliminar las células malignas. “Este análisis reveló que CD64 es un blanco de alto potencial terapéutico para erradicar a monocitos patológicos e identificó un agente llamado PNU-159682 (PNU) que mostró la capacidad única de explotar una vulnerabilidad intrínseca de las celulas monocíticas”, explicó Gottifredi.

Al unir PNU a un anticuerpo propietario dirigido a CD64, OncoPrecision dio lugar al nuevo fármaco que denominaron ONC001, aunque todavía se requieren instancias regulatorias, económicas y logísticas para probar este enfoque en pacientes humanos.

“El recorrido de OncoPrecision demuestra el poder de la colaboración entre investigadores, médicos y pacientes”, destacó Gottifredi. “Este trabajo permitió identificar una vulnerabilidad clave en estas leucemias y explotarla con un enfoque terapéutico completamente nuevo”. (Fuente: Agencia CyTA-Leloir)