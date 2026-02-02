La nueva política migratoria de Trump podría culminar en la revocación masiva de visas

Estados Unidos reforzó sus políticas migratorias y de seguridad fronteriza, habilitando a los agentes a revisar dispositivos electrónicos de turistas y residentes legales y a revocar visas o permisos de residencia ante la detección de contenido considerado riesgoso. Las medidas alcanzan a todos los viajeros que intenten ingresar al país.

Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump impulsó un esquema migratorio más restrictivo. En ese marco, durante 2025 firmó una orden ejecutiva que endurece las condiciones de ingreso, refuerza los controles en frontera y amplía las facultades de los agentes migratorios, con impacto directo en la validez y otorgamiento de visas.

Qué dispositivos pueden ser inspeccionados

Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los agentes están autorizados a revisar teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos. Estas inspecciones pueden derivar en la confiscación de documentos, la retención de los equipos y la denegación de ingreso si se detecta información que represente una posible amenaza para la seguridad nacional.

La nueva política migratoria de Trump que podría culminar en la revocación de visas

Las disposiciones alcanzan no solo a turistas con visas B1/B2, sino también a migrantes con residencia legal, especialmente cuando se identifica la difusión de contenido ilegal o incompatible con el estatus migratorio declarado.

Contenido que puede generar el rechazo de ingreso

Entre los motivos que pueden derivar en la revocación de visas o en el bloqueo de entrada se encuentran:

– Mensajes, correos o archivos que indiquen búsqueda o posesión de empleo en Estados Unidos sin visa laboral.

– Información que sugiera vinculación con instituciones académicas sin contar con una visa de estudiante.

– Contenidos relacionados con armas, drogas ilegales u otros elementos considerados una amenaza por las autoridades.

Además, negarse a una inspección puede derivar en la retención indefinida de los dispositivos electrónicos y en sanciones migratorias.

El endurecimiento de los controles vuelve a poner el foco en la importancia de respetar estrictamente el tipo de visa otorgada y de viajar con información coherente con el motivo declarado del ingreso al país, un aspecto clave a considerar tanto para turistas como para residentes.