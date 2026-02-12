La inflación en el turismo casi duplicó al promedio general

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al primer mes de 2026. Con una media general del 2,9%, la dinámica inflacionaria estuvo fuertemente marcada por el factor estacional de las vacaciones de verano, alcanzando un 4,1% y siendo una de las más altas de todos los rubros.

Además de los números presentados en las diferentes industrias, el informe del INDEC revela que otros sectores también presionaron el índice general. Por ejemplo, la más alta fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que marcó 4,7 %, mientras que Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles alcanzó 3,6 %, todas por encima del nivel general. También mostraron incrementos relevantes Salud (3,0 %), Recreación y cultura (2,9 %) y Educación (2,7 %).

En contraste, las menores variaciones correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,0 %), Comunicación (0,6 %) y Prendas de vestir y calzado, que fue la única división con caída en el mes, con una baja del 0,5 %.

La comparación con el 2025

Teniendo en cuenta el poco consumo remarcado y un éxodo de turistas argentinos al exterior, esta cifra consolida una tendencia a la baja al compararla con el 5,3% que se había registrado específicamente en febrero de 2025. Esta merma en el ritmo inflacionario responde a una demanda más selectiva por parte de los consumidores y a una corrección en las estrategias de precios del sector empresarial.

El rendimiento en las diferentes regiones

No obstante, el impacto fue heterogéneo a lo largo del territorio nacional en relación al sector: mientras que el Gran Buenos Aires lideró las subas regionales con un 4,8%, seguido por el Noreste con un 4,4% y la región Pampeana con un 3,8%, otras zonas como Cuyo (3,3%), el Noroeste (3,0%) y la Patagonia (2,8%) lograron mantenerse más cerca o incluso por debajo del promedio nacional, consolidando una variación interanual total del 32,4%.