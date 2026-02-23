La Hoya inició una preventa exclusiva de pases de esquí para la Temporada de Nieve 2026

Luego del traspaso a la órbita del Ministerio de Turismo, el Centro de Esquí La Hoya anunció que desde el 20 de febrero y hasta el 20 de marzo, ofrece un pase flexible para la temporada de nieve de 2026 de 5 días a 400.000 pesos. Desde la web oficial www.skilahoya.com se puede adquirir el pase a un precio 400.000 pesos, y chipcards con un valor de 7.000 pesos.

Impulso a la Temporada de nieve 2026

Al respecto, el ministro Lapenna destacó que “la preventa 2026 marca el inicio de una temporada que proyectamos con mucha expectativa y planificación. La decisión de que La Hoya esté bajo la órbita del Ministerio nos permite integrar promoción, fiscalización y desarrollo en una misma estrategia, garantizando más calidad y mayor impacto positivo en la economía”.

De cara a la temporada 2026, el Gobierno provincial proyecta una agenda de promoción específica para el producto nieve, articulando acciones con el sector privado, operadores turísticos y prestadores locales.

Traspaso

El centro de esquí cordillerano dejará de depender del Ministerio de Producción y pasará al de Turismo y Áreas Protegidas, el anuncio se llevó adelante este viernes pasado en el marco de una conferencia de prensa que reunió al ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, Diego Lapenna; al intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta; y a la presidenta de la Cámara de Turismo del Chubut, Griselda Boyraz.

“Podemos anunciar que en el transcurso de los próximos días se hará formal el traspaso de La Hoya del Ministerio de Producción al de Turismo”, destacó el funcionario chubutense, valorando que “la fiscalización, el control y las mesas de trabajo” sobre el Centro de Actividades de Montaña (CAM) funcionarán desde la ciudad de Esquel.

Subrayó que el gobernador Ignacio Torres firmará en breve el decreto correspondiente, dando así una respuesta concreta a un pedido de larga data del ámbito turístico. “Se está utilizando el sentido común”, enfatizó en declaraciones a la prensa y realzó la importancia de trabajar articuladamente Estado y privados.

Lapenna dijo, asimismo, que una vez oficializado el traspaso mencionado el siguiente paso será avanzar en reuniones de trabajo con todos aquellos actores interesados “en aportar ideas para mejorar” el centro de esquí cuya concesión está en manos de una empresa privada desde hace más de cinco años.

Mayor participación

Por su parte, el intendente Taccetta valoró la decisión de traspasar “La Hoya” a la órbita del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, entendiendo que de esta manera se habilita una nueva etapa con mayor participación de la Municipalidad de Esquel y los prestadores en la toma de decisiones.

“Ahora hay que trabajar de forma conjunta, escuchando al concesionario y que, al mismo tiempo, se escuche al municipio, a las cámaras y a los clubes usuarios del complejo invernal. Esto es para el fortalecimiento del destino. El turismo es parte de una política pública y apuntamos a su crecimiento”, amplió.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Turismo remarcó el hecho de anticiparse varios meses al inicio del invierno y planificar acciones concretas. “Tenemos que trabajar mancomunadamente con la Provincia y el municipio que apuestan al turismo. Hay que aprovechar y generar cosas hacia adelante”, completó Boyraz.