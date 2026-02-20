Incendio de campos y corte preventivo en la ruta 3



La ruta 3 entre Trelew y Puerto Madryn permanecerá cortada en ambos sentidos hasta nuevo aviso. Lo confirmó el Gobierno del Chubut. Es por el incendio de campos se desató este viernes pasado el mediodía en la zona de Bajo Simpson, en el sector donde se ubican los molinos eólicos. El viento predominante es del este sudeste, por lo que el fuego avanza hacia la ruta.

La espesa columna de humo se podía divisar desde Puerto Madryn. Esto generó una rápida salida de Bomberos Voluntarios de la ciudad del Golfo para trabajar en una zona donde hay abundante vegetación.

Desde el Cuartel de Bomberos de Puerto Madryn se informó que a las 13:10 salió el móvil 12 a cargo del Cmdte. Myor. Saavedra con una dotación de cuatro integrantes. Posteriormente a las 13:59 se sumó el móvil 25 a cargo del Of. Insp. Ojeda con ocho bomberos más.

Las características del terreno permitieron que el fuego se extendiera rápidamente por la zona. Esto provocó columnas de humo negro que generó preocupación a los conductores y los vecinos que comenzaron a detectar el incendio.