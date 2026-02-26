Imputaron por abuso al ex policía que ocultó en un ropero el cuerpo de una joven



El ex policía Horacio Grasso, quien se encuentra detenido por matar y ocultar en un ropero el cuerpo de la joven Milagros Basto en la provincia de Córdoba, fue imputado por abuso sexual contra un familiar, a quien drogó para cometer el ataque en 2021.

Conforme a la denuncia realizada por la víctima, los abusos habrían ocurrido entre marzo y agosto de 2021 en el domicilio ubicado sobre la calle Buenos Aires al 300, mismo departamento donde la Policía encontró el cuerpo de Basto en julio de 2025.

La imputación por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefaciente fue dictaminada por Ingrid Vago, fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, informaron desde el medio El DoceTv.

Femicidio de Basto

Todo comenzó cuando los familiares de Milagros Basto denunciaron su desaparición entre noviembre y diciembre de 2024. Desde ese momento se dieron inicio a diversos operativos de búsqueda, todos con resultado negativo.

Aun así, todo cambió a mediados de julio del año pasado cuando albañiles, que realizaban reparaciones dentro de la vivienda de Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria por el crimen de Facundo Novillo Cancinos, hallaron un placard que estaba sellado con cemento, por lo que dieron aviso a la Policía.

Tras derrumbar el bloque, los agentes encontraron el cuerpo de Basto. Fueron varias semanas las que la duda persistió debido al avanzado estado de descomposición del cadáver.

Tras los primeros resultados de las pericias se pudo determinar que era Basto y la autopsia confirmó que la joven fue asesinada hacía seis meses, momento en el que desapareció.