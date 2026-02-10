Frente a la posibilidad de un paro docente, Chubut dará un bono extra de 250 mil pesos

Frente a un panorama sombrío, luego de la suspensión de las paritarias y la amenaza latente de un paro docente en el comienzo de las clases, el Ministerio de Educación de Chubut anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de 250.000 pesos destinado a agentes que cumplen funciones en el ámbito educativo provincial.

Este beneficio alcanzará a la totalidad de los agentes del Ministerio de Educación que se encuentren en funciones, tanto docentes como auxiliares, quedando excluidos aquellos agentes que se desempeñen en comisiones de servicio o adscripciones fuera del sistema educativo.

Características del bono

El bono será de carácter remunerativo no bonificable, se otorgará por única vez y de manera excepcional, y consistirá en un monto fijo de 250.000 pesos netos, percibidos íntegramente de bolsillo por cada agente alcanzado por la medida.

La asignación será idéntica para todos los trabajadores y trabajadoras comprendidos, sin distinción de cargo, función o régimen, garantizando así un tratamiento equitativo dentro del sistema educativo provincial.

En el sueldo de febrero

El pago del bono se efectuará junto con los haberes correspondientes al mes de febrero, que se perciben durante los primeros días del mes de marzo, conforme al cronograma habitual de liquidación salarial.